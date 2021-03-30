تعليم الرياض يدعو المدارس للمشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الطلاب والطالبات وجميع منسوبيها من المعلمين والمعلمات للمشاركة في المسابقة السنوية “مدرستي تبرمج” في نسختها الأولى التي تنطلق على مستوى المملكة خلال الفصل الدراسي الثاني الحالي من هذا العام 1442هـــ .

هدف المسابقة:

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن تنظيم المسابقة يأتي بهدف تعزيز ثقافة البرمجة والابتكار وإنتاج البرمجيات وتوظيفها لدى الطلبة والمعلمين المعلمات، إضافة إلى تنمية مهارات تفكير الطلبة بأنماط أكثر تشويقًا وارتباطًا بالحياة اليومية وإلى جانب تأهيلهم للمسابقات العالمية.

ولفت الوهيبي إلى أن المسابقة تحظى باهتمام ورعاية من وزارة التعليم وبإشراف مباشر من الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجان تنفيذية ولجان تدريبية مركزية للمسابقة بالشراكة مع المعهد الوطني للتطوير المهني وشركة مايكروسوفت.

مدرستي تبرمج:

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي الغامدي أن مسابقة مدرستي تبرمج تمتد على مدى عام كامل وعلى مرحلتين حيث تنطلق المرحلة الأولى تحت عنوان “ساعة برمجة” في جميع مدارس التعليم العام خلال الفصل الدراسي الثاني الحالي 1442هــ وسيجري تفعيل ساعة برمجة لتعزيز ثقافة البرمجة في المدارس وتسجيل ساعات التفعيل للمعلمين والمعلمات والمدارس.

وتنطلق المرحلة الثانية تحت عنوان “التصميم الإبداعي باستخدام ماين كرافت-الإصدار التعليمي” وذلك خلال الفصل الدراسي الأول من العام القادم1442-1443هـــ.

وسيجري فيها تسجيل وتحكيم مشاريع التصميم الإبداعية باستخدام ماين كرافت التعليمي للطلبة والمعلمين والمعلمات.

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