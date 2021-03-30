عروض تقسيط هونداي2021 في السعودية أقل من ألفين ريال شهري

يبحث العديد من عشاق السيارات عن عروض تقسيط سيارات هونداي في المملكة العربية السعودية والبحث لا يكون إلا على الأقساط الصغيرة الشهرية التي يمكن أن تقل عن ألفين ريال سعودي شهريًا، ويقدم بنك الراجحي بالاشتراك مع شركة هونداي للسيارات لشركة الوعلان مجموعة من العروض التي سنشرح كيفية التقسيط عبرها في الموضوع التالي.

عروض تقسيط هونداي بتحويل الراتب بنك الراجحي

هناك مجموعة من المميزات التي يمكنك التمتع بها بخصوص تقسيط هونداي بنظام تحويل الراتب بنك الراجحي الأولى أنك لا تدفع أي مقدم، والثانية لا تدفع أي رسوم إدارية، واقساطك تكون منخفضة يمكن أن تصل لألفين ريال سعودي شهري عند تقسيط السيارة كذلك مدة التقسيط ستين شهر ومعدل النسبة السنوي يبدأ من 5.82 بالمائة.

عروض تقسيط هونداي بدون تحويل الراتب بنك الراجحي

يوجد أيضًا بعد المميزات في تقسيط هونداي بدون تحويل الراتب من بنك الراجحي وهو لا توجد رسوم إدارية ودفعة أولى مقدارها خمسة بالمائة من ثمن السيارة، ويمكن أن تقوم بالتقسيط الشهري بقسط منخفض أقل من ألفين ريال سعودي ودفعتك الأخيرة تصل لـ 35 بالمائة ومدة التقسيط خمس سنوات أي ستين شهر ومعدل النسبة السنوي يبدأ من 7.25 بالمائة.

كيفية التقديم على عروض هونداي الولعان بنك الراجحي

ببساطة يمكنك التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي وهذه العروض مستمرة معنا حتى الغد 31 مارس 2021 أو حتى نفاذ الكمية أيهما أسبق، والعروض خاضعة للرقابة والإشراف من مؤسسة النقد العربي السعودي وحاصلة على موافقة الهيئة الشرعية في المملكة العربية السعودية، كما تطبق الشروط والأحكام لمصرف الراجحي بخصوص تلك العروض.