شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة يُكرم رؤساء مراكز الأحياء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كرّم الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بجدة اليوم (الثلاثاء) مراكز الأحياء المتميزة بالمحافظة، الذي يأتي متزامنا مع مناسبة إنجاز 3.

وشكر جمعية مراكز الأحياء بجدة ودورها الكبير في تحقيق أهدافها، مسجلاً إعجابه بالجهود العظيمة لأبناء وبنات الوطن، وتحديدا خلال جائحة كورونا والخدمات المقدمة، داعيًا لمواصلة العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما دشن البوابة الإلكترونية للجمعية ومنصتي «جيرة» و«أرزاق» الهادفة لتقديم عدد من الخدمات لأهالي الأحياء، ما تتيح لهم متابعة الأنشطة التي تهمّ سكان كل حي والتسجيل في الفعاليات المقامة، فيما يستطيع الأهالي من خلالها حجز الملاعب والقاعات، كما تقدم بوابة «جيرة» عددا من الخدمات لرواد الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الأعمال الحرفية واليدوية، والأسر المنتجة، كما يتضمن متجرا إلكترونيا متكاملا للخدمات ومنها: التمكين، والتدريب، والإنتاج الإعلامي، والتمويل.

وتقدم منصة «أرزاق» شراكات مع جمعيات خيرية متخصصة متاحة لجميع أفراد المجتمع لدعم الأفراد والأسر المحتاجة وتوفير المواد الغذائية الأساسية لهم بصورة مستمرة.