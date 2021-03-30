شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تسجيل 556 إصابات جديدة بفايروس كورونا 410 حالة تعافي و 7 حالات وفاة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 556 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 410 حالة تعافي و 7 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 389422 حالة، من بينها 5045 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 694 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 377714 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6663 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.