شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك ينوه بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نوه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنهما ولي العهد وتؤكدان الحرص على حماية الطبيعة والعمل على تحقيق المستهدفات العالمية. وقال إن المملكة العربية السعودية رائدة دائما بمبادراتها وخطواتها السباقة لما يخدم شعبها والعالم كافة، مضيفا بأننا نفخر ونفاخر بما أعلنه ولي العهد من مبادرات سوف ترسم توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة.

جاء ذلك خلال استقباله بديوان الإمارة منسوبي إمارة المنطقة يتقدمهم وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، ووكلاء الإمارة ‏المساعدون، ومديرو العموم، ورؤساء الأقسام، وموظفو الإمارة.‏‏

‏وأكد أهمية متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد كوفيد 19 ‏وتطبيق جميع ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن، وحث أمير منطقة تبوك الجميع على بذل المزيد من الجهد والتفاني لما فيه خدمة المواطن والمقيم وإنجاز معاملاتهم بأسرع وقت وفقا لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله. وفي الختام سأل الله العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.