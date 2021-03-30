السعودية | التحالف: تدمير مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثي نحو السعودية

شكرا لقرائتكم التحالف: تدمير مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثي نحو السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن أن التحالف تمكّن من اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين، أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية.

وأضاف المتحدث الرسمي مؤكدا استمرار محاولات ميليشيا الحوثي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مبيناً في الوقت نفسه أن التحالف سيتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين، وفق القانون الدولي الإنساني.

وأوضح التحالف أنه تم اعتراض إحدى الطائرتين بالأجواء اليمنية والأخرى قبل محاولة استهداف المدنيين بجازان.

طائرة مسيرة درون حوثية تم إسقاطها في الدريهمي في الحديدة غرب اليمن في 17 فبراير 2021 الحوثيية الحوثي

محاولة استهداف خميس مشيط

وكان التحالف قد أعلن الأحد اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط في السعودية.

إلى ذلك، ذكر التحالف أن ميليشيات الحوثي مستمرة باستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدا اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من أي اعتداء إرهابي.

وأشار إلى أن استمرار هجمات ميليشيا الحوثي يعد تصعيدا خطيرا ودليلا جديدا على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

كان التحالف قد أعلن عن تدمير زورقين مفخخين يتبعان لميليشيات الحوثي، وذلك قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك من الحديدة.

واعتبر التحالف أن الميليشيا تتخذ من اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة، وتهديد طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

كما سبق تدمير الزورقين، إعلان التحالف عن اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين أطلقتا تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.