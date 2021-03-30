نائب أمير حائل يستقبل «محاربة السرطان» الطفلة جنى

استقبل نائب أمير منطقة حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، الطفلة جنى محاربة السرطان وذويها.

وذكرت إمارة منطقة حائل –عبر تويتر- أن نائب أمير المنطقة، استقبل محاربة السرطان الطفلة جنى بنت عبدالكريم العيد، ووالديها، وصاحب مبادرة تكريم الطفلة في أحد مقاهي المنطقة عبدالله عبدالرحمن السعدي.

وأشارت إمارة منطقة حائل إلى أنه في ختام اللقاء قدم نائب امير المنطقة إهداءً خاصًا تلبية لرغبتة الطفلة جنى.

اقرأ أيضًا:

نائب أمير حائل يشارك في قافلة إحياء درب زبيدة.. الأربعاء