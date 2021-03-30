متى يتم إيداع دعم التوظيف للمنشآت لشهر مارس؟.. «هدف» يجيب

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» موعد صرف التوظيف للمنشآت لشهر مارس.

وأكد صندوق هدف عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه تم إطلاق تحديثات على برنامج دعم التوظيف.

وأشار صندوق هدف أن موعد الصرف لشهر مارس 2021 تم تعديله إلى مطلع شهر أبريل 2021 وسيتم إشعاركم بموعد الصرف الجديد بعد الانتهاء من التحديثات.

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