بالصور.. القنصل البريطاني: المباني القديمة بجدة «تراث ممتاز ومهم»

أكد القنصل البريطاني في مدينة جدة، سيف آشر، أن التراث المعماري لمدينة جدة القديمة «تراث ممتاز ومهم».

ونشر القنصل البريطاني –عبر تويتر- رسومًا للتراث المعماري لمدينة جدة القديمة، قائلًا «بعض الرسومات الرائعة لمدينة جدة القديمة.. تراث ممتاز ومهم».

وكان القنصل البريطاني في مدينة جدة، أوضح في فبراير الماضي، أن جدة أجمل مدينة ومناظرها عبر البحر الأحمر رائعة، مشيرًا إلى أنها تذكره بشمال إنجلترا.

اقرأ أيضًا:

القنصل البريطاني: جدة أجمل مدينة وتذكرني بشمال إنجلترا