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سلطنة عمان: مستمرون في العمل مع السعودية للتوصل إلى تسوية سياسية باليمن

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الرياض - محمد عبدالله - أعربت عن أملها في أن تحقق الاتصالات التي تجريها النتيجة المرجوّة..

أكدت سلطنة عمان اليوم الثلاثاء، أنها مستمرة في العمل عن كثب مع والمبعوثين الأممي والأمريكي الخاصين باليمن والأطراف اليمنية المعنية، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة القائمة في اليمن.

وقالت السلطنة، بحسب وكالة الأنباء العمانية، إن ذلك يأتي «امتثالًا للأوامر السامية للسلطان هيثم بن طارق».

وأعربت السلطنة عن أملها في أن تحقق هذه الاتصالات النتيجة المرجوّة في القريب العاجل «وبما يعيد لليمن الشقيق أمنه واستقراره ويحفظ أمن ومصالح دول المنطقة».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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