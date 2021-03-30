«الجوازات» توضح صلاحية تأشيرة الخروج النهائي

أوضحت المديرية العامة للجوازات صلاحية تأشيرة الخروج النهائي، ردًا على استفسارات المقيمين والمواطنين.

وأكدت الجوازات السعودية عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن صلاحية تأشيرة الخروج النهائي هي 60 يومًا من تاريخ الإصدار يلزم المغادرة خلالها، دون الرجوع إلى صلاحية هوية مقيم.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين على الحساب الرسمي للجوازات السعودية عبر «تويتر»: «عندي عامل أعطيته خروجًا نهائيًّا، كم المدة المسموح بها للمغادرة؟».

وكانت الجوازات السعودية أوضحت أن في حال تم إصدار تأشيرة خروج نهائي لرب الأسرة، فإنها تشمل التابعين والمرافقين على سجل المستفيد.

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