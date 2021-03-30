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«الجوازات» توضح صلاحية تأشيرة الخروج النهائي

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الرياض - محمد عبدالله - ردًا على استفسارات المواطنين..

أوضحت المديرية العامة للجوازات صلاحية تأشيرة الخروج النهائي، ردًا على استفسارات المقيمين والمواطنين.  

وأكدت الجوازات عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن صلاحية تأشيرة الخروج النهائي هي 60 يومًا من تاريخ الإصدار يلزم المغادرة خلالها، دون الرجوع إلى صلاحية هوية مقيم.  

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين على الحساب الرسمي للجوازات السعودية عبر «تويتر»: «عندي عامل أعطيته خروجًا نهائيًّا، كم المدة المسموح بها للمغادرة؟». 

وكانت الجوازات السعودية أوضحت أن في حال تم إصدار تأشيرة خروج نهائي لرب الأسرة، فإنها تشمل التابعين والمرافقين على سجل المستفيد. 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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