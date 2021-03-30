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أمانة جدة تغلق 92 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

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الرياض - محمد عبدالله - نفذت 4267 جولة رقابية..

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس الاثنين، 4267 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 92 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار .

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 166 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، ومثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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