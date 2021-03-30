وزير الداخلية يشيد بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر: تحميان الطبيعة

أعلن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم الثلاثاء، تدشين حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال وزير الداخلية، في أول تغريدة عبر حسابه الجديد: يسعدني تدشين حسابي الشخصي في موقع تويتر [email protected] وكتب وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف في تغريدة ثانية: بسم الله الرحمن الرحيم.

فيما أشاد في التغريدة الثالثة بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنهما ولي العهد، مشيرًا إلى أن المبادرتين تؤكدان الحرص على حماية الطبيعة والعمل على تحقيق المستهدفات العالمية.

وأكد أن المبادرتين تأتيان امتدادًا لمنجزات تحققت لحماية بيئتنا وتنميتها برعاية وتوجيهات سموه يحفظه الله.