عمان تؤكد مواصلة العمل مع السعودية والمبعوثين الأممي والأمريكي لحل الأزمة اليمنية

محمد الفلاح - الثلاثاء 30 مارس 2021

أكدت سلطنة عمان، الثلاثاء، مواصلة العمل مع السعودية والمبعوثين الأممي والأمريكي الخاصين باليمن والأطراف المعنية للتوصل لتسوية سياسية للأزمة اليمنية.



تحركات عمانية تنفيذا لتعليمات السلطان هيثم بن طارق؛ حيث تكثف مسقط من جهودها بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة القائمة في اليمن.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فإن السلطنة تأمل في أن تحقق هذه الاتصالات النتيجة المرجوة في القريب العاجل وبما يعيد لليمن أمنه واستقراره ويحفظ أمن ومصالح دول المنطقة .

ومنتصف مارس/أذار الجاري، ثمنت واشنطن، جهود سلطنة عمان في دفع عملية السلام بالمنطقة، كما أشادت بدورها في حل الأزمة اليمنية.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ قد أعلن مؤخرا عن طرح خطة جديدة على الحوثيين لوقف إطلاق النار في البلاد.

وسبق أن أفادت وكالة "رويترز" بأن ليندركينغ عقد أواخر فبراير/ شباط الماضي اجتماعا سريا في العاصمة العمانية مسقط مع كبير المفاوضين الحوثيين محمد عبد السلام.

ومنذ اجتياح مليشيا الحوثي، الموالية لإيران، العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، يشهد اليمن حربا غيرت ملامحه وأطاحت بمؤشرات اقتصاده، في معاناة لا تزال مستمرة حتى اليوم بدعم إيراني واسع للمليشيا.