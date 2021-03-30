شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية : الاستثمار في الشباب أحد أهم أهداف رؤية 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - أهمية تمكين الشباب والإستفادة من طاقاتهم للمساهمة في بناء الوطن

- الشباب السعودي يحظى ولله الحمد بدعم كبير من القيادة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس شباب المنطقة على أهمية دور الشباب في تطور المجتمعات ونمائها، وشدد على أهمية تمكين الشباب والاستفادة من طاقاتهم للمساهمة في بناء الوطن وقال سموه "حيث أن الإستثمار في الشباب وإتاحة الفرصة لإظهار ما لديهم من إمكانيات كبيرة سيكون له دور كبير في التطور والنمو على جميع الأصعدة".

وأضاف سموه " الشباب السعودي يحظى ولله الحمد بدعم كبير من لدن قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله – التي جعلت الاستثمار في الشباب أحد أهم أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠".

جاء ذلك خلال تدشين سموه أعمال الدورة الثانية لمجلس شباب المنطقة الشرقية حيث قدم سموه شكره لأعضاء المجلس في دورته الأولى على ما قدموه من جهود وحث أعضاء المجلس في دورته الجديدة بأهمية تحمل المسئولية والعمل بتفاني وإخلاص لتحقيق تطلعات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للمجلس وكذلك شباب المنطقة الشرقية بجميع محافظاتها وتقديم كل ما يخدمهم ويصب في مصلحتهم.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجلس شباب المنطقة الشرقية المهندس حسام الغريب أن توجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للمجلس، ومتابعة وإشراف صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية رئيس المجلس لكافة الأعمال ساهما في نجاح أعمال المرحلة التأسيسية و في بناء أساس متين يستند المجلس عليه اليوم مع إطلاقه بالحلة الجديدة، مؤكداً أن المجلس عمل على خطة تشغيلية متكاملة لتحقيق الإستراتيجية الجديدة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على البناء النوعي وتشمل الاهتمام بكافة المحافظات لتحقيق تنمية متوازنة.