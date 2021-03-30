شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 338 مخالفة في جوامع الرياض ومعالجتها فورًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، خلال الأسبوع الماضي، 805 جولات رقابية في مساجد وجوامع المنطقة، للتأكد من الاجراءات الاحترازية.

وأوضح مدير عام الفرع الدكتور أحمد بن عبدالله الفارس، أنه تم رصد 338 مخالفة تم معالجتها في حينه، تمثلت في عدم إحضار السجادة وعدم ارتداء الكمامة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، مؤكداً وجود لجان ميدانية ورقابية لرفع جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، والتنبيه على أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصب في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم خلال أداء الفريضة.

وأبان الفارس أنه تم رصد 24 مخالفة لعدد من منسوبي المساجد من الأئمة والمؤذنين والخطباء تم معالجتها في حينه.