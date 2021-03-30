اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما المليشيا باتجاه المملكة.

وأوضح التحالف أنه تم اعتراض إحدى الطائرتين بالأجواء اليمنية والأخرى قبل محاولة استهداف المدنيين بجازان.

استهداف المدنيين والأعيان المدنية

وأشار التحالف إلى استمرار محاولات المليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وتابع التحالف: “نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”.

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