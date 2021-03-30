اخبار السعوديه

اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه السعودية

0 نشر
editor25 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-30

اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما المليشيا باتجاه المملكة.

وأوضح التحالف أنه تم اعتراض إحدى الطائرتين بالأجواء اليمنية والأخرى قبل محاولة استهداف المدنيين بجازان.

استهداف المدنيين والأعيان المدنية

وأشار التحالف إلى استمرار محاولات المليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وتابع التحالف: “نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”.
شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا