بالفيديو.. طريقة سهلة لاحتراف الإكسيل والجداول المحورية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر الخبير التقني، عبدالعزيز الحمادي عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو أوضح من خلاله طريقة احتراف برنامج الإكسيل.

الجداول المحورية

وقال الحمادي، معلقًا على المقطع: “إذا أردت تحترف برنامج الإكسيل؛ فلا بد أن تمر على أحد أهم المزايا فيه، هي “الجداول المحورية”!

فائدة الإكسيل

وأضاف هذه الميزة تضاعف فائدة الإكسيل وسرعة العمل معه بشكل سحري ومميز.

في المقطع التالي شرحتها بشكل بسيط جدًا دون الدخول في أعماقها، لتتعرف على ماهي وكيفية عملها في الإكسيل وكذلك جداول بيانات Google.

شارك الخبر