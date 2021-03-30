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شكرا لقرائتكم الغذاء والدواء تطلق دليل مُحليات المنتجات الغذائية في الأسواق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-30
الغذاء والدواء تطلق دليل مُحليات المنتجات الغذائية في الأسواق
متابعات الخليج 365 - الرياض
أطلقت الهيئة العامة لـ الغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، دليل مُحليات المنتجات الغذائية في الأسواق، وذلك بهدف إثراء المحتوى المعرفي لدى المستهلك.
وأكدت هيئة الغذاء والدواء، عبر حسابها في “تويتر”: “أن دليل مُحليات المنتجات الغذائية يوضح استخداماتها وأنواعها”.
وتابعت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الدليل يشمل المُحليات سواء الطبيعية منها أو الصناعية أو المغذية والمنتجات التي تتوفر بها”.
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