الغذاء والدواء تطلق دليل مُحليات المنتجات الغذائية في الأسواق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت الهيئة العامة لـ الغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، دليل مُحليات المنتجات الغذائية في الأسواق، وذلك بهدف إثراء المحتوى المعرفي لدى المستهلك.

وأكدت هيئة الغذاء والدواء، عبر حسابها في “تويتر”: “أن دليل مُحليات المنتجات الغذائية يوضح استخداماتها وأنواعها”.

وتابعت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الدليل يشمل المُحليات سواء الطبيعية منها أو الصناعية أو المغذية والمنتجات التي تتوفر بها”.



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