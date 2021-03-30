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تعليم عسير يكرم ثلاث طالبات حصدن جوائز عالمية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-30

تعليم عسير يكرم ثلاث طالبات حصدن جوائز عالمية

بمعرض ريجنيرن

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

كرّم مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني الطالبات الموهوبات المشاركات في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع” 2021، ضمن منتخب المملكة للعلوم والهندسة بمعرض “ريجنيرن الدولي للعلوم والهندسة” 2021 ISEF “.

تكريم ثلاث طالبات حصدن جوائز عالمية بتعليم عسير

أسماء الطالبات المكرمات 

وأوضحت مديرة إدارة الموهوبات بتعليم المنطقة نجلاء الرفيدي أن التكريم شمل الطالبات ندى عبدالرحمن الهاجري من الثانوية الثالثة بأبها عن مشروعها الذي تقدمت به في مجال الهندسة البيئية، ورغد محمد العسيري من الثانوية الثالثة بأبها عن مشروعها في مجال الروبوتات والأجهزة الذكية، ومشاعل عبدالله الأحمري من الثانوية العاشرة بخميس مشيط عن مشروعها الذي تقدمت به في مجال الطب الحيوي والعلوم الصحية.

تعليم عسير يكرم ثلاث طالبات حصدن جوائز عالمية - متابعات الخليج 365 تعليم عسير يكرم ثلاث طالبات حصدن جوائز عالمية - متابعات الخليج 365

 
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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