شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسلامية» تغلق 9 مساجد في 7 مناطق بعد ثبوت 9 إصابات بـ«كورونا» بين صفوف المصلين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (الثلاثاء)، 9 مساجد مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت 9 حالات إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 51 يوماً 405 مساجد تم فتح 382 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة هي: مسجدان في منطقة مكة المكرمة تم رصد حالتي إصابة بهما، ومسجدان بمنطقة الباحة تم رصد حالتي إصابة بهما، ومسجد بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الرياض بمعدل إصابة لكل مسجد.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح مسجد واحد بمنطقة تبوك وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.