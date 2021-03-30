شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: اعتراض مسيرتين مفخختين أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين أطلقتهما مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

وأضافت قوات التحالف أنه تم استهداف المسيرة الأولى فوق الأراضي اليمنية، وتم تدمير المسيرة الثانية قبل استهداف المدنيين في جازان.

وأضاف التحالف: إن مليشيا الحوثي مستمرة في استهداف المدنيين والأعيان، وأنه يتخذ الإجراءات اللازمة كافة؛ لحماية المدنيين وفق القانون الدولي.