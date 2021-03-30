حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية نحو 5 خطوات لتعديل البيانات في السجل المدني.

وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن خدمات تعديل البيانات في السجل المدني تتمثل في تعديل المؤهل الدراسي، وتصحيح الحالة الاجتماعية، ووربط سجلات الأبناء بسجلات والديهم، وتعديل الاسم باللغة الإنجليزية.

وأكدت الأحوال المدنية أن طريقة الاستفادة من الخدمات تتمثل في تسجيل الدخول في حساب المستفيد في منصة أبشر، واختيار خدمات من أيقونة خدماتي، واختيار الأحوال المدنية، ثم اختيار مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية ثم الضغط على طلب جديد ثم اختيار الخدمة واستكمال إجراءاتها.

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