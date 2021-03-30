سفارة فرنسا بالرياض ترحب بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر

رحب سفارة فرنسا في الرياض، بمبادرتي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، «السعودية الخضراء - الشرق الأوسط الأخضر».

وقال السفير الفرنسي لدى المملكة، لودوفيك بوي –عبر حسابه على تويتر-: «باسم سفارة فرنسا، أرحب بإعلان صاحب السمو ولي العهد عن المبادرتين (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر) اللتين تهدفان إلى حماية الأرض والطبيعة. أمام التحديات البيئية العالمية».

وأشار السفير الفرنسي إلى أن التعاون الفرنسي-السعودي على الصعيدين الثنائي والدولي، يشكل جانباً مهماً من شراكتنا الإستراتيجية.

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