الحربي عن طقس الثلاثاء: سحب رعدية على مناطق عدة

توقع خبير الأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، نشوء سحب رعدية ممطرة ورياح سطحية نشطة على بعض المناطق، اليوم الثلاثاء.

وقال الحربي –عبر تويتر- إن هناك «تكثفًا رطبًا ما بين حائل والمدينة المنورة وحتى شمال غرب القصيم وغربها، يتوافق مع دفء سطحي عالٍ مما يعني فوارق حرارية رأسية تساعد على نشوء سحب رعدية ممطرة تشمل حائل وجبال المدينة الشرقية وصولًا إلى غرب القصيم وحتى شمال حائل نواحي جبه».

وأشار الحربي إلى احتمالية نشاط للرياح السطحية الجنوبية الغربية والغربية المغبرة أقصى جنوب منطقة تبوك نواحي شرق العلا وجنوب تيماء وصولًا لشمال غرب منطقة حائل نواحي الشملي، موضحًا أن هبوب هذه الرياح المغبرة ناتج عن تمركز ضغط سطحي منخفض نواحي شرق وشمال شرق تيماء.

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