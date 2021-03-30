بالفيديو.. محامٍ يكشف حيلة جمع من خلالها متسولان مليون ريال

كشف المحامي سلطان العنزي، عن حيلة لمتسولين اثنين جمعا من خلالها مليون ريال، من خلال الاتفاق على رفع قضية دين امام المحكمة ثم استجداء سداده واقتسام المال بينهما. مشيرًا إلى أن 86 بالمائة من المتسولين المقبوض عليهم من غير السعوديين.

وقال المحامي العنزي خلال استضافته في برنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية» أن متسولين «رجل وامرأة» اتفقا على أن يرفع أحدهما على الآخر قضية دين بمليون ريال، وأقر المدين المزيف أمام المحكمة بالدين، وتم أخذ حكم من المحكمة بذلك، ثم قاما بتسول قيمة الدين واقتسامه بينهما.

وأشار المحامي العنزي إلى أنه تم ضبط المتسولين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، مضيفًا أن المحاكم لديها العديد من قضايا الاحتيال.

وأضاف أن نظام مكافحة التسول فرق بين السائل «المحتاج» و«المحتال»، موضحًا أن هناك جمعيات رسمية مرخص لها تتكفل بكل من يحتاج، ويجب على كل متبرع توجيه أموال تبرعه لهذه الجمعيات للقضاء على ظاهرة التسول.

يُذكر أن مجلس الشورى وافق في 22 مراس الجاري، على مشروع نظام مكافحة التسول، والذي يسهم في معالجة الظاهرة والقضاء عليها.

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«الشورى» يوافق على مشروع نظام مكافحة التسول