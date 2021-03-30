بالفيديو.. الحكومة الأردنية: دعم الملك سلمان لم يقتصر على الأكسجين فقط

أوضح وزير شؤون الإعلام الأردني المتحدث الرسمي باسم الحكومة، صخر دودين، أن دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لم يقتصر على الأكسجين فقط لمواجهة أزمة كورونا، مؤكدًا أن الأردن لا ينسى مواقف المملكة الداعمة له.

وأضاف وزير شؤون الإعلام الأردني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على «الإخبراية» أنه لم يكن مستغربًا أبدًا أن يكون «الاوكسجين» السعودي هو البلسم والشفاء لرئة شقيقه الأردني، كما أنه لا يمكن أبدا نسيان مواقف السعودية الداعمة للأردن في كل الأحوال.

وأشار إلى أن الأردن يعتبر أن أي تهديد لأمن السعودية هو تهديد لأمنه الداخلي، وأنه يشد على يد السعودية في كل مبادراتها الخيرة التي تدعو إلى السلام والأمن في المنطقة.

وتابع قائلًا أن هناك فرعًا لمركز الملك سلمان للإغاثة بالأردن هو ينسق بشكل دائم، كما أن العلاقة بين وزارتي الصحة في البلدين علاقة ووطيدة وممتازة، وأن الأوكسجين القادم من السعودية ليس اوكسجين فقط وإنما معدات طبية أيضًا يحتاجها الأردن خلال جائحة كورونا.



وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجّه أمس الاثنين، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمساهمة بسد النقص الحاد من الأكسجين الطبي ومستلزماته في وزارة الصحة الأردنية، وذلك بسبب جائحة كورونا «كوفيد -19».

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