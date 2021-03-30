شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لتوفير فرص للأسر الضمانية بالقطاع الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شبكة الدمام الصحية أمس الاثنين مذكرة شراكة مجتمعية مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، ممثلا بإدارة المسؤولية الاجتماعية، في اتفاقية تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، والتي تهدف إلى دعم البرامج التي تخدم المواطنين من المستفيدين من الأيتام أو الأسر الضمانية في إيجاد فرص من خلال برنامج "الاستثمار الاجتماعي" وتمكينهم من المشاركة في القطاع الصحي من خلال شبكة الدمام الصحية.