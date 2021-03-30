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مذكرة تفاهم لتوفير فرص للأسر الضمانية بالقطاع الصحي

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الدمام - شريف احمد - وقعت شبكة الدمام الصحية أمس الاثنين مذكرة شراكة مجتمعية مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، ممثلا بإدارة المسؤولية الاجتماعية، في اتفاقية تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، والتي تهدف إلى دعم البرامج التي تخدم المواطنين من المستفيدين من الأيتام أو الأسر الضمانية في إيجاد فرص من خلال برنامج "الاستثمار الاجتماعي" وتمكينهم من المشاركة في القطاع الصحي من خلال شبكة الدمام الصحية.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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