مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 9615.63 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أمس مرتفعًا 132.68 نقطة ليقفل عند مستوى 9615.63 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10.5 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 310 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 445 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 146 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 40 شركة على تراجع.
الأسهم الأكثر ارتفاعاً:
وكانت أسهم شركات ذيب، وعسير، وإم آي إس، والصناعات الكهربائية، وزجاج الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات بدجت السعودية، والجوف، والخليجية العامة، وأسلاك، ومتطورة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30.00% و 6.16%.
الأكثر نشاطاً:
فيما كانت أسهم شركات عسير، والإنماء طوكيو م، ودار الأركان، ومدينة المعرفة، وسابتكو هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، والإنماء طوكيو م، والجوف، ومتطورة، وعسير هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 52.89 نقطة ليقفل عند مستوى 23786.19 نقطة، وبتداولات بلغت 13 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 160 ألف سهم تقاسمتها 589 صفقة.
Source almowaten
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