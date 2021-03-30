6 ضوابط للإعلان الإلكتروني لاستقدام وتقديم الخدمات العمالية

كشفت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، عن ستة ضوابط للإعلان الإلكتروني لأنشطة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وفقًا لما نصت عليه الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان في المملكة.

وذكرت اللجنة –عبر حسابها على تويتر- أن الضوابط الستة هي:

ـ ألا يتضمن الإعلان مفردات أو عبارات من شأنها أن تمس من كرامة العمالة الوافدة والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر استخدام عبارات «للبيع، للشراء، للتنازل»، وتستبدل بعبارة «نقل خدمات».

ـ ألا يتضمن الإعلان عبارة خادم أو خادمة، وتستبدل بعبارة عامل أو عاملة.

ـ ألا يتضمن الإعلان تحميل العامل أي تكاليف مالية مقابل نقل الخدمة بأي حال من الأحوال.

ـ ألا يتضمن الإعلان نشرة الصور شخصية أو بطاقة هوية أو إقامة أو أية بيانات شخصية أخرى للعمالة الوافدة والعمالة المنزلية ومن في حكمهم.

ـ ألا يتضمن الإعلان الإشارة إلى تلقي ناقل الخدمة مبالغ مالية لنقل الخدمات بأي حال من الأحوال.

ـ أخذ موافقة العامل قبل نقل الخدمة.

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