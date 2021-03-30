محافظ محايل يبحث معوقات تنفيذ مشروع توسعة طريق محايل- المجاردة

بحث محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي في مكتبه بالمحافظة، المعوقات التي تعترض تنفيذ مشروع توسعة طريق محايل- المجاردة.

وتصدر مشروع ازدواجية كوبري شري محاور الاجتماع؛ حيث جرى استعراض معوقات المشروع مع شركة الاتصالات السعودية وشركة الكهرباء، وناقش سبل تفادي وقوع الحوادث المرورية التي تسببت فيها الجزيرة الوسطية.

وتطرق إلى المعوقات التي تعترض الجزء الخاص بمحافظة بارق من كوبري "شري" إلى حدود المحافظة مع محافظة محايل جنوباً، ومن ضمنها دوار وتقاطع مركز ثلوث المنظر.

وشدد محافظ بارق على ضرورة سرعة إنجاز أعمال الطريق، مع أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والمقاولين لتحقيق ذلك، فيما أبدى مقاول المشروع إبراهيم الفلقي بدوره، استعداده بتنفيذ وإنجاز المشروع وتسليمه في الوقت المحدد له سابقاً.