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السديس يوجه بالتقيد بالاحترازات وتطبيق الأنظمة الحازمة في حق المخالفين

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الرياض - محمد عبدالله - الجائحة لم تنتهِ..

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية في الدوام وتطبيق الأنظمة الحازمة في حق المخالفين.

جاء ذلك التوجيه تماشيًا مع التعليمات الصادرة من وزارة الموارد البشرية بهذا الخصوص؛ حيث نوه إلى التعامل بشدة مع من يخالف التعليمات الصادرة.

وقال إن الجائحة ما زالت مستمرة ولم تنتهِ، وإنه واجب علينا اتباع الإجراءات الاحترازية للتصدي لهذا الوباء والتقليل من خطر الإصابة وتنفيذ أوامر ولاة الأمر-حفظهم الله- في ذلك.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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