سفير المملكة بالخرطوم يبحث مع وزير الطاقة السوداني الاتفاقيات الموقعة بين البلدين

التقى وزير الطاقة والنفط بجمهورية السودان المهندس جادين علي عبيد، في مكتبه أمس (الاثنين)، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

وأوضح المهندس جادين خلال اللقاء أنَّ الوزارة تعكف على إعداد مشروعات في مجال الطاقة والنفط لمؤتمر باريس الذي يُعْقَد في مايو القادم لطرحها للاستثمار على المشاركين في المؤتمر، واعدًا بتحويل المباحثات والاتفاقيات المبدئية السابقة الموقعة بين المملكة والسودان إلى مشاريع، معربًا عن أمله أن تشهد العلاقات السودانية السعودية تعاونًا كبيرًا على مستوى مشروعات الطاقة التي ستطرح، مؤكدًا قبول الدعوة للوقوف على التجربة السعودية.

وقال السفير بن جعفر: "السودان لديه فرص استثمارية واعدة لما يتمتع به من ثروات عديدة ومصادر للطاقة وأراضٍ زراعية"، ناقلًا رغبة المملكة في الاستثمار في المشروعات الجادة والجاهزة للاستثمار في مجالات الطاقة والنفط والمعادن.

وشدَّد على أهمية تفعيل اللجنة الدائمة السودانية السعودية لاستغلال ثروات البحر الأحمر وتفعيل مذكرة التفاهم في مجال التنقيب في الغاز والنفط التي وُقِّعَت في عهد وزير الطاقة السوداني الأسبق.

وقدم السفير الدعوة للوزير لزيارة الشركات السعودية العاملة في مجال النفط والغاز والوقوف على تجربتها والتعاون معها في المجالات المشتركة والتدريب.