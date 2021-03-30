السعودية اليوم / باكستان تسجل 100 وفاة و4084 إصابة جديدة بكورونا



إسلام آباد 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واس

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 100 وفاة جديدة، و4084 إصابة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 663200 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14356 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 600278 حالة.

// انتهى //

10:37ت م

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إسلام آباد 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 100 وفاة جديدة، و4084 إصابة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 663200 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14356 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 600278 حالة.// انتهى //10:37ت م0039

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