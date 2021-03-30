

جيزان 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واس

أجرت أقسام العمليات بمستشفيات صحة جازان 593 عملية جراحية وذلك خلال الأسبوع الماضي.

وتنوعت العمليات ما بين 172 عملية جراحية طارئة و 421 عملية جراحية اختيارية منها 164 جراحة اليوم الواحد.

// انتهى //

10:17ت م

0037





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إجراء 593 عملية في أقسام العمليات بمستشفيات صحة جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.