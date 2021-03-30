السعودية اليوم / تسجيل 24 وفاة و2179 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا



بروكسل 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 2179 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية البلجيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 872.936 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 22.921 حالة وفاة.

// انتهى //

10:05ت م

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بروكسل 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 2179 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 24 وفاة .وأفادت السلطات الصحية البلجيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 872.936 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 22.921 حالة وفاة.// انتهى //10:05ت م0036

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