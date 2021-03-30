السعودية اليوم / الهيئة الملكية بالجبيل تطلق 455 برنامجا و26 مبادرة



الجبيل 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واس

أطلقت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية خططها ومبادراتها لهذا العام، المتضمنة 26 مبادرة توزعت على 455 برنامجًا في مختلف المجالات، وتخدم جميع شرائح المجتمع بجميع فئاته العمرية.

وأوضح مدير إدارة الخدمات الاجتماعية خلف بن ناصر الشمري، أن خطة الإدارة راعت الدراسة المسحية عن احتياجات المدينة، والأخذ بآراء المستفيدين، مشيرًا إلى أدراج عدد من المبادرات المجتمعية والمشاريع الشبابية في الخطة، إضافة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية مع القطاعات الحكومية والقطاع الخاصة والخيرية.

وتهدف هذه المبادرات إلى توفير بيئة اجتماعية جاذبة ومحفزة بما يتوافق مع متطلبات جودة الحياة والتنمية المستدامة، وتنفيذ مبادرات وفعاليات وبرامج متنوعة تلبي احتياجات المجتمع التنموية وتستثمر إمكانياته وطاقات المجتمع بشكل كامل ومتوازن، وتنظيم الجهود والأعمال التطوعية وزيادة فرصها بالمدينة، وتفعيل مبادرات المسؤولية الاجتماعية بالمدينة من خلال تحفيز وتشجيع القطاعات المختلفة وحثهم على تبنيها، إلى جانب تعزيز القيم الإيجابية وتنمية الحس الوطني بين أفراد المجتمع.

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