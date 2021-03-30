السعودية اليوم / الهند تسجل 56211 إصابة جديدة بكورونا



مومباي 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واس

سجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 56211 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 12 مليونًا و95 ألفًا و855 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات الناتجة عن الجائحة 162114 وفاة.

// انتهى //

09:53ت م

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مومباي 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسسجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 56211 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و271 وفاة.وذكرت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 12 مليونًا و95 ألفًا و855 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات الناتجة عن الجائحة 162114 وفاة.// انتهى //09:53ت م0032

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