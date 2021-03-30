اخبار السعوديه

السعودية اليوم / الهند تسجل 56211 إصابة جديدة بكورونا

0 نشر
0 تبليغ


مومباي 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واس
سجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 56211 إصابة جديدة بفيروس المستجد، و271 وفاة.
وذكرت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 12 مليونًا و95 ألفًا و855 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات الناتجة عن الجائحة 162114 وفاة.
// انتهى //
09:53ت م
0032

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهند تسجل 56211 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا