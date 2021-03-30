استقرار سعر الريال السعودي في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم

محمد الفلاح - الثلاثاء 30 مارس 2021

استقر سعر الريال السعودي في مصر، خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021، لدى البنك المركزي المصري وماكينات الصراف الآلي.



سجل سعر الريال السعودي في مصر، عند فتح تعاملات الثلاثاء، على شاشات البنك المركزي المصري، مستوى 4.1770 جنيه للشراء، و4.2039 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) سجل الريال مقابل الجنيه المصري نحو 4.1512 جنيه للشراء، و4.1996 جنيه للشراء، وهي نفس الأسعار في بنك مصر.

وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر صرف الريال السعودي نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.2059 جنيه للبيع

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي رحلة صعودها للشهر التاسع، بعد أن تأثرت بتداعيات فيروس كورونا المستجد لمدة 3 أشهر.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.201 مليار دولار خلال شهر فبراير/شباط الماضي.

سجل متوسط سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، نحو 15.6656 جنيه للشراء، و15.7656 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي في مصر، خلال مستهل تعاملات الثلاثاء، لدى البنك المركزي نحو 18.4556 جنيه للشراء، و18.5797 جنيه للبيع.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري، خلال التعاملات المبكرة من صباح الثلاثاء عند مستوى 21.6514 جنيه للشراء، و21.7959 جنيه للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي في مصر، عند فتح تعاملات الثلاثاء، لدى البنك المركزي المصري، 4.1770 جنيه للشراء، و4.2039 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي في مصر نحو 51.7698 جنيه للشراء، و52.2350 جنيه للبيع، لدى البنك المركزي المصري