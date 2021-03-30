تراجع أسعار الذهب في السعودية بداية تعاملات اليوم

محمد الفلاح - الثلاثاء 30 مارس 2021

تراجعت أسعار الذهب في السعودية بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021، متأثرة بهبوط الأسعار العالمية.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة اليوم، 205.56 ريال (54.82 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) 179.87 ريال (47.97 دولار).

أما جرام الذهب عيار 18 فسجل 154.17 ريال (41.11 دولار).

سلمت البورصة المصرية، اليوم الإثنين، رئاسة اتحاد البورصات العربية، إلى السوق المالية السعودية "تداول"، بعد دورتين متتاليتين برئاسة مصر.

جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي لاتحاد البورصات العربية، والذي تستضيفه السعودية، باستخدام الوسائط التكنولوجية حفاظاً على الأرواح وضماناً لاستمرارية العمل، في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا المستجد.

وأكدت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، تصنيفها الائتماني للسعودية عند "A-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت وكالة التصنيف الدولية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس": بعد الانكماش في عام 2020، من المتوقع أن يعود الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 119.91 ريال (31.98 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية 6397.50 ريال (1706 دولارا).

بينما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) 1438.95 ريال (383.72 دولار).

وتراجعت أسعار الذهب أمس الإثنين أكثر من 1% إلى أدنى مستوى في أسبوعين مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية وهو ما يقلص جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

وتعرض المعدن الأصفر أيضا لضغوط من مراهنات على تعاف اقتصادي سريع في الولايات المتحدة.

وسجل الذهب للبيع الفوري في أواخر جلسة التداول 1709.80 دولار للأوقية (الأونصة)، منخفضا 1.28% بعد أن هبط أثناء الجلسة إلى مستوى أكثر انخفاضا عند 1705.90 دولار.

ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.2% لتسجل عند التسوية 1712.20 دولار للأوقية.