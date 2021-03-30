توكلنا يوضح طريقة تقديم بلاغ عن مخالفة الاحترازات بمختلف المناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح تطبيق توكلنا، أنه يمكن تقديم بلاغ عن مخالفة الإجراءات الاحترازية والتواصل على الرقم 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض.

جاء ذلك في رد على سؤال مغرد استفسر حول آلية التبليغ عن عدم التشيك عن توكلنا.

وقال تطبيق توكلنا: “أهلًا بك، لتقديم بلاغ عن مخالفة الإجراءات الاحترازية التواصل على الرقم 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض والرقم 999 في بقية مناطق المملكة”.

ما هو تطبيق توكلنا؟

تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم تطوير تطبيق توكلنا من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عددًا كبيرًا من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقًا قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.

كيف أسجل في تطبيق توكلنا؟

التسجيل في منصة توكلنا يتم من خلال موقع أبشر للخدمات الحكومية، حيث يعتبر توكلنا أبشر من أهم التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها الحكومة للمواطنين للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والتبليغ عن حالات الاشتباه، وغيرها من الخدمات، ويأتي هذا الأمر في ظل الإجراءات المتبعة في ظل جائحة كورونا.

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