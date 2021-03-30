السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 9549 إصابة جديدة بكورونا



برلين 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واس

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 9549 إصابة جديدة بفيروس

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا تسجيل 180 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 76093 وفاة.

// انتهى //

08:40ت م

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برلين 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسسجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 9549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و791822 إصابة.وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا تسجيل 180 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 76093 وفاة.// انتهى //08:40ت م0029

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