السعودية اليوم / الصين تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا



بكين 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واس

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء أنها سجلت 8 إصابات جديدة بفيروس

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج. ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي 90190 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

// انتهى //

07:07ت م

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بكين 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء أنها سجلت 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني أمس.وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج. ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي 90190 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.// انتهى //07:07ت م0022

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