السعودية اليوم / البرازيل تسجل 1660 وفاة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واس

قالت وزارة الصحة في البرازيل أمس إنها سجلت 1660 وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس

وبلغت الحصيلة الرسمية للوفيات الناتجة عن الفيروس في البلاد 313866 وفاة، بينما ارتفع عدد الإصابات ليصل إلى 12 مليونا و573615 حالة، وفقا لبيانات الوزارة.

// انتهى //

06:17ت م

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برازيليا 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسقالت وزارة الصحة في البرازيل أمس إنها سجلت 1660 وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى جانب 38927 إصابة مؤكدة.وبلغت الحصيلة الرسمية للوفيات الناتجة عن الفيروس في البلاد 313866 وفاة، بينما ارتفع عدد الإصابات ليصل إلى 12 مليونا و573615 حالة، وفقا لبيانات الوزارة.// انتهى //06:17ت م0018

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