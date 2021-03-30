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الدوام المرن في رمضان: 25 % من الموظفين يعملون عن بُعد

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جدة - خالد شويل - أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قراراً حول العمل خلال رمضان المبارك لهذا العام. وحدد القرار ساعات العمل الرسمية في رمضان للموظفين المشمولين باللائحة بخمس ساعات يومية تبدأ من العاشرة صباحاً وتنتهي الثالثة مساء.

وبيّن الراجحي في تعميمه أنه نظراً لاستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مقرات العمل لمنع تفشي وباء ، ومنها تطبيق الدوام المرن على الموظفين في الجهات الحكومية، والالتزام بالبروتوكولات الوقائية في مقرات العمل في المستوى الاحترازي الأخضر وفق شروط أهمها ألا يتجاوز من يعملون عن بُعد نسبة 25% من موظفي الجهة مع استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بُعد، وفق تصنيف هيئة الصحة العامة (وقاية)، وتمكين من يعملون عن بُعد من أداء مهامهم من قبل الجهة الحكومية، واستمرار حضور الموظفين وفق الدوام المرن، واستمرار العمل بتعليق البصمة، وتقسيم حضور الموظفين لمقرات العمل على 3 مجموعات يفصل بينها ساعة.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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