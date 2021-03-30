شاهد.. وكيل وزارة الصحة يكشف متى تعود الدراسة حضوريًا

︎ :

.



صرح الدكتور عبدالله عسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، بأن قرار تعليق الدراسة في المملكة كان من أهم الأسباب التي منعت عودة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وقال عسيري إن: ” العودة حضوريا للمدارس يمكن أن تكون عند تطعيم نحو 70% من المجتمع، ممن هم في سن 16 عاما فما فوق، إذا ما تجنبنا المعطيات الأخرى خاصة وأنه حتى الآن لا يوجد لقاح مخصص للأطفال “.

وأشار عسيري إلى أن الأطفال رغم أنهم أقل عُرضة للإصابة بالفيروس إلا أنهم ينقلون المرض بين الأشخاص عن طريق المخالطة.

Source slaati

