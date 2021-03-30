︎ :
.
صرح الدكتور عبدالله عسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، بأن قرار تعليق الدراسة في المملكة كان من أهم الأسباب التي منعت عودة الموجة الثانية لفيروس كورونا.
وقال عسيري إن: ” العودة حضوريا للمدارس يمكن أن تكون عند تطعيم نحو 70% من المجتمع، ممن هم في سن 16 عاما فما فوق، إذا ما تجنبنا المعطيات الأخرى خاصة وأنه حتى الآن لا يوجد لقاح مخصص للأطفال “.
وأشار عسيري إلى أن الأطفال رغم أنهم أقل عُرضة للإصابة بالفيروس إلا أنهم ينقلون المرض بين الأشخاص عن طريق المخالطة.
Source slaati
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. وكيل وزارة الصحة يكشف متى تعود الدراسة حضوريًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.