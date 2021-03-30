حاولا تضليل الجهات الأمنية.. القبض على شابين سطوا على أحد فروع التحويلات المالية بالرياض

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تمكنت الجهات المختصة بشرطة الرياض من القبض على شخصين ارتكبا جريمة سطو على مقر أحد فروع التحويلات المالية.
وأوضحت شرطة الرياض، أن المتهمين حاولا كسر خزنتين لسرقة محتوياتهما والاعتداء على مقيم من الجنسية الهندية، وتعطيل كاميرات المراقبة بهدف تضليل الجهات الأمنية.
وأضافت أن إجراءات البحث قادت للقبض عليهما، وتبين أنهما مواطنان في العقد الثاني من العمر، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهما وأحالتهما للنيابة العامة.
Source akhbaar24.argaam
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