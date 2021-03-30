شاهد.. فرحة العمال المشاركين في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس بعد تعويمها

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نشرت وسائل إعلام مصرية مقاطع فيديو تظهر الفرحة الكبيرة لعمال قناة السويس، بعد نجاحهم في تعويم السفينة إيفرجيفن الجانحة منذ الثلاثاء الماضي.

وأظهرت المقاطع الفرحة العارمة على وجوههم بعد حوالي أسبوع من العمل الشاق لإعادة استئناف حركة الملاحة في القناة، مرددين هتافات حماسية، ومن خلفهم السفينة بعد إعادتها لوضعها الطبيعي.

وكانت هيئة قناة السويس أعلنت في بيان اليوم الإثنين، تعويم السفينة تجاه منطقة البحيرات لفحصها، مشيرة إلى أنها تسير باتجاه منطقة البحيرات بسرعة 1.5 عقدة بحرية.

وذكرت أن السفينة ستخضع لفحص فني شامل من قبل فريق متخصص خلال الساعات المقبلة حتى تحصل على تصديق بالتحرك والمضي في طريقها.

Source akhbaar24.argaam

