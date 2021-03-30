الزعاق: نعيش الآن قمة “بياع الخبل عباته”.. وهذا موعد انتهاء موجات البرد

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قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن أجواء المملكة تعيش حالياً قمة برد بياع الخبل عباته، مبيناً أنه بدءاً من اليوم (الثلاثاء) سينسحب البرد وتبدأ قبلات الشتاء الوداعية.

وأضاف أن آخر الشتاء هو ما يسمى ببرد العجوز، نسبة إلى العجوز التي جزت أصواف الأغنام بعدما شعرت بالدفء ولما عاد البرد هلك القطيع بأكمله، مبيناً أن موجات البرد ستنتهي في شهر رمضان المقبل.

وأشار إلى أن العرب قديماً أطلقوا على برد العجوز اسم “برد الحسوم”، حيث إنه البرد الذي أهلك الله به قوم عاد، نسبة إلى قوله تعالى: “سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً”.

Source akhbaar24.argaam