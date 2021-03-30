مسؤول يوضح آلية تقديم “إفطار صائم” بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك

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أوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري أمس (الإثنين)، آلية وشروط تقديم الإفطار للصائمين بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك المقبل.

وقال إن تنظيم تقديم إفطار صائم سيكون بشكل استثنائي وفردي، والذي سيقتصر على تقديم التمر والماء فقط، بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي خلال الإفطار، مشدداً على ضرورة تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، ورفع مستوى الرقابة على السلوكيات الخاطئة بالمسجد وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.

وكانت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي قد عقد أمس حلقة عمل مع مقدمي خدمة الإفطار للصائمين خلال شهر رمضان المبارك.

Source akhbaar24.argaam